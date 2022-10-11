Участники опроса признались, нужны ли им 10-дневные новогодние каникулы

На вопрос «Столицы на Онего», нужны ли 10-дневные новогодние каникулы, ответили 727 человек.

Большинство из респондентов – 425 (58%) – сказали, что, конечно, 10-дневные новогодние каникулы нужны, так как это дополнительная возможность хорошо отдохнуть.

Чуть меньшее число участников опроса – 262 (36%) признались, что им столько выходных не нужно, так как денег все равно нет на отдых, а пить и сидеть за столом они не хотят.

И 40 человек (5%) сказали, что тему таких длинных каникул они даже не обсуждают, так как все равно работают по сменам.