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Участники опроса рассказали, как будут участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

Новости. Общество
15:46, 23 Июня 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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В опросе приняли участие 1272 человека.

Число респондентов, которые пойдут и проголосуют "за", и количество участников опроса, которые пойдут и проголосуют "против", поделилось поровну – 430 (34%) и 427 (33%) соответственно.

Сообщили, что не пойдут на голосование 275 проголосовавших (22%).

Еще не приняли решение – голосовать или нет – 130 респондентов (10%).

И лишь 10 человек (1%) признались, что пойдут на голосование, только чтобы испортить бюллетень.

Напомним, общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию пройдет 1 июля.

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Комментарии

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zanoza
2020-06-23 16:11:28
Хотя всё уже предрешено, но голосовать идти надо, для того чтобы выразить свою волю и не облегчать задачу ИК.
nae
2020-06-23 16:35:45
zanoza, ваша (наша) воля давно никому не интересна. Её попирают каждый день.
новый
2020-06-23 16:09:28
Полная фигня этот ваш опрос. Несколько дней голоса постоянно дополнялись в большом количестве, но соотношение за и против всегда оставалось ровно 33 %. Кому вы лапшу на уши вешаете ? И главное зачем. Вашим и нашим пляшете - это понятно, но очень грубо работаете. Очень.
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