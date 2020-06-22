Участники опроса рассказали, как будут участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

В опросе приняли участие 1272 человека.

Число респондентов, которые пойдут и проголосуют "за", и количество участников опроса, которые пойдут и проголосуют "против", поделилось поровну – 430 (34%) и 427 (33%) соответственно.

Сообщили, что не пойдут на голосование 275 проголосовавших (22%).

Еще не приняли решение – голосовать или нет – 130 респондентов (10%).

И лишь 10 человек (1%) признались, что пойдут на голосование, только чтобы испортить бюллетень.

Напомним, общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию пройдет 1 июля.