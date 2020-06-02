Участники опроса рассказали, как проведут лето, если закончится карантин

Так, 569 человек признались, куда поедут, как только закончится карантин.

Вот и наступило лето. Правда, ограничения, введенные в связи с коронавирусной инфекцией в Карелии, еще остаются, но те послаблени, которые сделаны, вселяют надежду, что все скоро закончится.

"Столица на Онего" интересовалась, если закончится карантин, как люди проведут лето.

В результате в опросе приняли участие 569 человек, большинство из которых – 192 (33%) признались, что проведут время на даче.

Чуть меньшее количество – 177 (31%) сказали, что уедут в отпуск.

А 104 респондента (18%) просто выйдут на работу.

И лишь 95 участников опроса признались (16%), что даже после окончания карантина продолжат самоизоляцию и останутся лежать дома на диване.