Участники опроса считают, что правительство РФ во главе с Медведевым давно нужно было отправить в отставку

В середине января 2020 года правительство РФ во главе с Медведевым ушло в отставку.

Напомним, 15 января после оглашения послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров уходит в отставку.

Позднее президент подписал указ о назначении Медведева заместителем председателя Совета безопасности РФ. А на должность премьер-министра был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

В связи с этим "Столица на Онего" провела опрос: Как вы относитесь к отставке правительства?

В голосовании приняли участие 741 человек.

Большинство респондентов (58% – 433 человека) считают, что правительство РФ давно нужно было отправить в отставку. Следующий по популярности ответ "ушли так ушли, все равно" – за него проголосовали 35% (266) читателей.



18 человек (2%) сообщили, что им жалко Дмитрия Медведева, а 24 респондента посчитали, что правительство еще могло поработать.

Новый премьер уже произвел ряд назначений в правительстве России и федеральных ведомствах. Например, бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин перешел на должность председателя правления Пенсионного фонда. Антон Дроздов, ранее возглавлявший ПФР, стал замминистра финансов. Главой Федерального медико-биологического агентства назначена экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова.

За внесение изменений в Конституцию Путин предложил проголосовать гражданам. В рабочую группу по подготовке поправок вошли 75 человек. Голосование может состояться уже весной.