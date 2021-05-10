Участники опроса сделали выбор относительно кандидатов на пост главы Петрозаводска

Участники опроса ответили на вопрос: кого из выбранных комиссией кандидатов они бы хотели видеть на посту главы Петрозаводска.

В опросе приняли участие 1028 человек, большинство из которых – 746 (72%) признались, что ни Любарского, ни Корсакова они бы не хотели видеть на посту главы Петрозаводска.

Оставшиеся 282 респондента поделили голоса, отдав 189 (18%) за заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского и 93 (9%) за заместителя премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игоря Корсакова.

Напомним, что 12 мая на сессии Петрозаводского городского совета депутаты назначат нового сити-менеджера карельской столицы: им станет либо Владимир Любарский, либо Игорь Корсаков.