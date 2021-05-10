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Новый сити-менеджер может появиться у Петрозаводска завтра

Новости. Политика
10:16, 11 Мая 2021
фото: © правительство Карелии
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На завтрашней сессии Петрозаводского городского совета депутаты назначат нового сити-менеджера карельской столицы: им станет либо Владимир Любарский, либо Игорь Корсаков.

Вопрос «Об избрании Главы Петрозаводского городского округа» стоит первым в повестке сессии Петросовета, назначенной на среду, 12 мая.

На сессии депутаты намерены назначит нового сити-менеджера карельской столицы, который займет кресло Ирины Мирошник, полномочия которой в должности главы Петрозаводска истекли 20 апреля.

Депутаты выберут нового сити-менеджера из числа кандидатов, ранее представленных им конкурсной комиссией. Напомним, 30 апреля члены конкурсной комиссии отобрали двух кандидатов на должность главы Петрозаводска. Оба  — провластные выдвиженцы: замглавы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский и заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков. 

Кандидатов на пост нового сити-менеджера определяла комиссия, состоящая из восьми человек, половину из которых выбирал городской совет, оставшуюся половину назначал глава региона. Представителями Петросовета в комиссии были депутат Галина Васильева, депутат Дмитрий Кузнецов, депутат Павел Петров и почетный гражданин Петрозаводска Николай Черненко. От главы республики Артура Парфенчикова в комиссию вошли член Общественной палаты Карелии Илья Герасев, заместитель главы республики Татьяна Игнатьева, депутат регионального Заксобрания Анна Лопаткина и премьер-министр карельского правительства Александр Чепик.

На этой же сессии горсовета депутаты намерены наградить бывшего сити-менеджера Петрозаводска Ирину Мирошник грамотой.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Тихий
2021-05-11 13:04:09
Это всё такие мелочи, по сравнению с сегодняшним расстрелом детей в Казани, вот жизнь,блин....
карел
2021-05-11 12:35:54
ЗАРПЛАТУ сразу им повысьте до республиканской что было , чтобы дважды не собираться .
Директор цирка
2021-05-11 12:18:55
Извините,но глупо звучит фраза: " депутаты назначат", им надо просто придти и опустить
" нужную бумажку в урну", что в прошлый раз 8 человек, что в этот раз 8 человек ( "комиссия), роковая цифра!?! Ладно,если Любарский будет, может хоть ещё потрясёт ворье, кроме тех кто уже взят за задницу.....
карел
2021-05-11 12:31:35
Директор цирка, лишь бы сам слабину не дал , с виталиком на пару .
однозначно
2021-05-11 12:00:18
Теперь буду сообщать не только куда следует, но и персонально любарскому.
Изя
2021-05-11 11:56:45
Valentina Vonti 2021-05-11 11:52:10
Цирк продолжается.))))))
Valentina Vonti
2021-05-11 11:56:26
Клоуны приехали.
Off
2021-05-11 11:55:55
Балаган. Позорятся только...
Ванёк
2021-05-11 10:41:45
Не избирать и не назначать ни кого . проявить позицию депутатам и вернуть прямые выборы . К чему эти назначенцы , если они не представляют интересы горожан ?
Njkdez
2021-05-11 10:37:15
мирошник чемодан вокзал.
Njkdez
2021-05-11 10:35:00
Если Любарский, стало быть Артур Олегович еще думает о жителях Карелии. Если К. смею предположить, клановые интересы для него важнее будут.
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