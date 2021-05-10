Новый сити-менеджер может появиться у Петрозаводска завтра

На завтрашней сессии Петрозаводского городского совета депутаты назначат нового сити-менеджера карельской столицы: им станет либо Владимир Любарский, либо Игорь Корсаков.

Вопрос «Об избрании Главы Петрозаводского городского округа» стоит первым в повестке сессии Петросовета, назначенной на среду, 12 мая.

На сессии депутаты намерены назначит нового сити-менеджера карельской столицы, который займет кресло Ирины Мирошник, полномочия которой в должности главы Петрозаводска истекли 20 апреля.

Депутаты выберут нового сити-менеджера из числа кандидатов, ранее представленных им конкурсной комиссией. Напомним, 30 апреля члены конкурсной комиссии отобрали двух кандидатов на должность главы Петрозаводска. Оба — провластные выдвиженцы: замглавы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский и заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков.

Кандидатов на пост нового сити-менеджера определяла комиссия, состоящая из восьми человек, половину из которых выбирал городской совет, оставшуюся половину назначал глава региона. Представителями Петросовета в комиссии были депутат Галина Васильева, депутат Дмитрий Кузнецов, депутат Павел Петров и почетный гражданин Петрозаводска Николай Черненко. От главы республики Артура Парфенчикова в комиссию вошли член Общественной палаты Карелии Илья Герасев, заместитель главы республики Татьяна Игнатьева, депутат регионального Заксобрания Анна Лопаткина и премьер-министр карельского правительства Александр Чепик.

На этой же сессии горсовета депутаты намерены наградить бывшего сити-менеджера Петрозаводска Ирину Мирошник грамотой.