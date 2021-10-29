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Участники опроса: Во время нерабочей недели будет больше времени для общения и походов по магазинам, что ухудшит ситуацию с COVID-19

Новости. Общество
12:41, 29 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Большинство участников опроса «Столицы на Онего» не поддержали идею о введении нерабочей недели из-за COVID-19.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за обострившейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.

Поинтересовались у читателей: поддерживают ли они идею введение нерабочей недели.

В результате в опросе приняли участие 938 человек (42%), большинство из которых — 399 (42%) не поддержали идею введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, потому что, по их мнению, у людей появится больше времени для общения и хождения по магазинам, что лишь ухудшит ситуацию.

Чуть меньшее количество респондентов — 280 (29%) положительно отнеслись к введению нерабочей недели, считая, что эта мера поможет сдержать рост заболеваемости коронавирусом.

При этом 210 участников опроса (22%) честно признались, что просто устали от всех ограничений.

И 49 отвечающих (5%) сказали, что им все равно, так они и так никуда не выходят.

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Комментарии

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Os
2021-10-29 13:01:05
И так все работают в большинстве.
Гость
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