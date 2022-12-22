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Участники ВОВ и инвалиды боевых действий получат бесплатное социальное обслуживание

Новости. Общество
16:48, 23 Декабря 2022
фото: Совет Федерации

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Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, инвалиды боевых действий с 2023 года получат право на полное социальное обеспечение бесплатно, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Совет Федерации на планерном заседании сегодня одобрил законопроект, касающийся социального обслуживания граждан. Согласно документу, право на бесплатное получение услуг во всех формах соцобслуживания получает целый ряд категорий льготников. Социальными услугами на дому, в полустационарной и стационарной формах смогут бесплатно пользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя». Бесплатное социальное обслуживание предоставят и лицам, работавшим во время Великой Отечественной войны в тылу на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов, а также членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале ВОВ в портах других государств.

«Во многих регионах, включая Карелию, многие из перечисленных категорий граждан уже получали социальные услуги бесплатно. С принятием изменений в федеральный закон это право распространяется на большее число льготников. Важно, что сюда вошли инвалиды боевых действий, включая участников спецоперации. Данное решение имеет важное значение для комплексного обеспечения социальной защиты людей, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания», - отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Поправки в федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» должны вступить в силу с 1 января 2023 года.

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