Участников пляжного бега в Песках накормят горячими сосисками

В Петрозаводске 28 июля состоятся соревнования по пляжному бегу, сообщает мэрия.

Мероприятие пройдет в Песках. Участников ждут дистанции 5 и 10 км.

"Каждого участника ждёт медаль финишёра и горячие сосиски после финиша. В программе - пляжный волейбол и конкурс купальных костюмов. Если погода не подведет, в плане организаторов – пляжная вечеринка", - сказано в анонсе мероприятия.

Организаторы отмечают, что у соревновательного бега по песку есть свои особенности, и советуют немного потренироваться перед соревнованиями:

"Учтите, что привычная техника в беге по песку будет неэффективной. Длинный шаг – не продуктивен, а вот маленькие короткие шажки не только помогут двигаться быстрее, но и сэкономят дополнительную энергию в мышцах. Тем, кто привык бегать с пятки, придётся пересилить себя и "встать на носочки", поскольку приземление на пятку в мягкий песок не только будет катастрофически гасить скорость, но может быть травмоопасным".

Но в любом случае, говорят организаторы, бег по песчаному берегу – это увлекательное испытание, возможность попробовать себя в новом качестве, проверить свои силы, пробежаться по трассе, проходящей вдоль водоема.

Подробности – на сайте городской администрации.