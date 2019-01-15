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Новости. Общество
21:30, 15 Января 2019
фото: Instagram

Участница "Дома-2" решила застраховать интимную часть тела

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Татьяна Мусульбес рассказала, что собирается застраховать грудь на 10 млн рублей.

Девушка была обладательницей шестого размера, но летом прошлого года уменьшила грудь. По словам Татьяны, ей было тяжело жить с большим бюстом. Кроме того, она захотела порадовать преображением мужа, участника "Дома-2" Виктора Литвинова. А теперь Мусульбес решила застраховать свои формы, пишет Cosmopolitan.


Instagram

"Грудь – это очень важно, муж очень любит ее, и я хочу застраховать свою гордость на 10 миллионов рублей, чтобы она всегда была такой, как сейчас, и ничего с ней не случилось", – объяснила девушка. 

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