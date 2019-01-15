Участница "Дома-2" решила застраховать интимную часть тела

Татьяна Мусульбес рассказала, что собирается застраховать грудь на 10 млн рублей.

Девушка была обладательницей шестого размера, но летом прошлого года уменьшила грудь. По словам Татьяны, ей было тяжело жить с большим бюстом. Кроме того, она захотела порадовать преображением мужа, участника "Дома-2" Виктора Литвинова. А теперь Мусульбес решила застраховать свои формы, пишет Cosmopolitan.



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"Грудь – это очень важно, муж очень любит ее, и я хочу застраховать свою гордость на 10 миллионов рублей, чтобы она всегда была такой, как сейчас, и ничего с ней не случилось", – объяснила девушка.