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Новости. Общество
20:40, 21 Июля 2019
фото: источник аккаунт Аиши Хан в Facebook

Девушка пришла на конкурс красоты в гидрокостюме

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Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника.

Во время отбора на конкурс девушка решила не надевать бикини и вместо этого сделала фотографии в гидрокостюме. Это не помешало ей попасть в двадцатку финалисток, пишут РИА Новости со ссылкой на The Sun.

По словам Хан, в слишком откровенных нарядах она чувствует себя некомфортно. Девушка подчеркнула, что решила надеть гидрокостюм не из-за религиозных убеждений.

"Я горжусь тем, что осталась верна себе на протяжении всего соревнования и не сделала ничего, что противоречило бы моим моральным ценностям", — заявила Хана.

Участница уверена, что ее поступок позволил ей выгодно выделиться на фоне других конкуренток. Ее решение надеть гидрокостюм поддержали многие девушки, особенно молодые мусульманки.

В этом году Хан стала "Мисс Ланкашир", что позволило ей участвовать в конкурсе красоты на национальном уровне. Это был первый конкурс красоты, в котором она участвовала.

Чтобы завоевать корону "Мисс Англии", необходимо пройти десять этапов конкурса. Подведение итогов состоится 1 августа 2019 года.

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