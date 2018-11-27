Участница шоу "Голос" из Петрозаводска рассказала о сотрудничестве со скандальным Сергеем Шнуровым

Дарья Гроссман, участница шоу "Голос" на Первом канале, в эксклюзивном интервью рассказала, как попала на конкурс, и о сотрудничестве с Сергеем Шнуровым.

Дарья Гроссман – 17-летняя участница седьмого сезона шоу "Голос" долгое время жила в Петрозаводске, училась в детской музыкальной школе имени Синисало и гимназии №17. Сейчас учится в Москве, уже более семи лет занимается вокалом. На шоу Даша прошла так называемые "слепые прослушивания" и оказалась в команде Сергея Шнурова из группы "Ленинград". В пятницу, 30 ноября, в эфир выйдет очередной выпуск "Голоса". В преддверие этого события "Столица на Онего" пообщалась с Дарией Гроссман.

- Он отличный наставник. На репетициях и съемках профайлов он сблизился очень с нами. Он разговаривает с нами, как будто мы с ним 150 лет уже знакомы. Постоянно разряжает обстановку в команде, чтобы не было никаких стычек, чтобы мы не нервничали. Постоянно шутит, улыбается. И сейчас мы – самая сплоченная команда на "Голосе". У нас очень дружеская атмосфера. Сергей Шнуров постоянно говорит, что самое главное на сцене – это искренность, открытость и живость, чтобы был коннект со зрителем. Это, говорит он, самое главное.

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