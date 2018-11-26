Участница шоу "Голос" выступит в Петрозаводске

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В столице Карелии состоится выступление участницы шоу "Голос-7" Дарии Гроссман.
В карельской столице 14 декабря состоится совместный концерт петрозаводской группы "The Black Jack" и Дарии Гроссман. Выступление пройдет в клубе "Solo".
Программа концерта называется "Легенды мирового рока".
Дария Гроссман участница музыкального шоу "Голос". Певица родилась в Петрозаводске. В проекте она представляет команду Сергея Шнурова.
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