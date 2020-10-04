Звезда шоу "Голос" из Карелии поделилась впечатлениями от проекта

Замдиректора музея "Кижи" из Карелии Ирина Аникина поблагодарила поклонников и заявила, что проект "Голос" вызвал у нее восторг.

Ирина Аникина на своей странице в соцсети обратилась к поклонникам, которые болели за нее во время выступлений на проекте "Голос". Участница шоу поблагодарила поклонников и сообщила, что достигла нового этапа в жизни.

"Дорогие мои, любимые друзья!!!! Как я счастлива, что вы у меня есть. Какие тёплые слова поддержки!!! Сколько любви и пожеланий успеха!!! Спасибо всем вам. Проект Голос - восторг!!! Новые впечатления, новый этап в жизни!!! Было непросто, волнительно... Но я чувствовала большую ответственность перед всеми вами!!!! Все намеченные цели достигнуты!!! Всем нам мира и добра!!!", - написала в соцсети Ирина Аникина.

Напомним, музыкальный проект "Голос 60+" завершился на Первом канале в пятницу, 2 октября. Замдиректора музея "Кижи" из Карелии Ирина Аникина вышла в суперфинал шоу. Победителем проекта стала жительница Петербурга Дина Юдина из команды Тамары Гвердцители. Победительнице 91 год.