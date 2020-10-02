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Замдиректора музея "Кижи" уступила в шоу "Голос" 91-летней петербурженке

Новости. Культура
08:56, 03 Октября 2020
фото: Первый канал
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Замдиректора музея "Кижи" из Карелии Ирина Аникина вышла в суперфинал шоу "Голос 60+", но победа досталась другой участнице.

"Ирина Аникина вышла в суперфинал шоу "Голос 60+" на Первом канале! И пусть СМС-голосование остановило ее в шаге от победы, но мы знаем твердо: Ирина Викторовна, Вы - лучшая! Браво!", - написали накануне вечером в группе музея "Кижи".

"Спасибо всем огромное! Мы ещё споём!", - ответила в комментариях Ирина Аникина, выступавшая в команде Елены Ваенги.

Музыкальный проект "Голос 60+" завершился на Первом канале в пятницу, 2 октября. Победу в нем завоевала жительница Петербурга Дина Юдина из команды Тамары Гвердцители. Победительнице 91 год.

"Победил возраст, а не голос", - написали комментаторы в группе музея "Кижи".

"Это было лучшее исполнение "Старинных часов" Раймонда Паулса, честное пионерское! Я даже прослезилась", - написала в группе бывший начальник Управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен.

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Комментарии

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2020-10-03 09:38:53
Пофиг на ихние развлекушки.
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