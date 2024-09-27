Экс-басист легендарной панк-группы выступил в Петрозаводске

В арт-пространстве «Шалаш» любители пиратской музыки услышали бывшего басиста группы «Бригадный Подряд».

Кирилл Поляков, экс-басист легендарной российской панк-рок группы «Бригадный Подряд», выступил в Петрозаводске.

Сольный концерт прошел вечером в минувшую субботу, 28 сентября, в единственном в столице республики арт-чердаке «Шалаш».

Кирилл Поляков много лет был басистом культовой панк-рок группы «Бригадный Подряд», после ухода же оттуда организовал свой проект «Буй!».

«Очень люблю Карелию. Мы уже выступали тут несколько раз, летом просто приезжаем семьей отдыхать. Здесь другие люди, и здесь всегда живой отклик», — рассказал музыкант «Столице на Онего».

Небольшой зал арт-чердаке оказался полон, а перед выступлением Кирилла Полякова выступили музыканты из Санкт-Петербурга и Петрозаводска, представлявшие группу «Cashville boyzz».