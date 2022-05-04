Участок двора в Петрозаводске мог уйти под землю вместе с гуляющими детьми (ФОТО)

Рабочие устранили обрушение вокруг колодца в одном из дворов Петрозаводска: в яму могли провалиться люди.

Провал в земле образовался у дома № 25 на улице Советской в Петрозаводске. Об этом сообщает депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина.

«Хорошо видна яма у колодца, рядом играют дети, недалеко до беды», — ранее заявляли горожане парламентарию.

В настоящее время рабочие ликвидировали опасную ситуацию, заявила Лопаткина и прикрепила фото с места.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске начался ямочный ремонт дорог.