Участок двора в Петрозаводске мог уйти под землю вместе с гуляющими детьми (ФОТО)

Рабочие устранили обрушение вокруг колодца в одном из дворов Петрозаводска: в яму могли провалиться люди.
Провал в земле образовался у дома № 25 на улице Советской в Петрозаводске. Об этом сообщает депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина.
«Хорошо видна яма у колодца, рядом играют дети, недалеко до беды», — ранее заявляли горожане парламентарию.
В настоящее время рабочие ликвидировали опасную ситуацию, заявила Лопаткина и прикрепила фото с места.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске начался ямочный ремонт дорог.
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