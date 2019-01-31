Участок леса на севере Карелии передадут в аренду под пчеловодство

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии передаст в аренду участок леса в Муезерском районе для ведения пчеловодства.

Ранее этот участок площадью полгектара был выставлен на аукцион, но торги признали несостоявшимися.

Как пояснили в Минприроды, на участие в торгах была подана всего одна заявка – от компании "Виктан", занимающаяся пчеловодством.

Министерство заключит с этой компанией договор аренды.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".