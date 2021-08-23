Участок под форелевое хозяйство в Ватнавалоке был отдан при экс-главе Минсельхоза Карелии Ванде Патенко

Перечень из 58-ми рыбоводных участков на озерах республики для осуществления товарного рыбоводства был сформирован при руководстве министерством сельского хозяйства Ванде Патенко.

В конце июля жители поселка Ватнаволок Кондопожского района случайно узнали об организации в Лижемской губе форелевого хозяйства. Жители деревни провели сход, обратились через соцсети к главе республики Артуру Парфенчикову. Форелеводы свои работы у Ватнаволока приостановили. Но состоявшаяся по поручению руководителя региона встреча местных жителей с главой Минсельхоза Владимиром Лабиновым к решению конфликта не привела. Министра обвинили во всех бедах современного сельского и рыбного хозяйства. Но как выяснилось, форелеводы, организующие хозяйство в Лижемской губе Онежского озера, имеют полное право на свою деятельность. И выделял им этот участок отнюдь не Лабинов, который приступил к своим обязанностям в январе 2018 года.

Рыбоводный участок в Лижемской губе в деревне Ватнаволок, как и вся карта форелеводческих хозяйств в Карелии, был сформирован в 2008 году. Именно тогда готовился перечень рыбопромысловых участков для организации промышленного, любительского и спортивного рыбоводства на водных объектах республики. И происходило это, когда министром сельского и рыбного хозяйства Карелии была Ванда Патенко.

При министре Патенко появились карты акваторий водоемов с нанесенными границами участков с географическими координатами местности. В результате был сформирован перечень из 58-ми рыбоводных участков на озерах республики для осуществления товарного рыбоводства. Под № 5 в него вошел участок площадью 14,2 га в Лижемской губе.

Итоговое заседание комиссии Минсельхоза по определению границ рыбопромысловых участков 11 декабря 2008 года проводила уже не Ванда Патенко. За несколько дней до этого решением Петрозаводского городского суда Ванда Феликсовна была отстранена от должности. Она обвинялась в превышении должностных полномочий по «форелевому делу».

Подробнее читайте в материале «Кто пустил форелеводов в Ватнаволок?»