КСМ приглашает к участию в фотоконкурсе за ценный приз

Строительная компания КСМ предлагает жителям Карелии принять участие в создании своего юбилейного фотоальбома.

Наградой за самое интересное, по мнению конкурсного жюри, фото станет ценный приз – планшет.

В этом году компания "КСМ" отмечает своё 55-летие. К предстоящему юбилею готовится большой фотоальбом, в котором будут собраны фотографии многих объектов, построенных компанией за эти годы. У жителей Карелии появилась возможность принять непосредственное участие в создании такой книги.

Создать свой творческий фотошедевр смогут все желающие. Лучшие работы можно будет увидеть на страницах юбилейного фотоальбома, а также на сайте компании.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо:

- сделать фото объекта, построенного компанией КСМ (портфолио компании смотрите на сайте kcm.onego.ru в разделе "Объекты"). Приветствуется оригинальность, креативность, художественный взгляд.

- прислать материалы в форматe jpeg, tif по адресу konkurs@kcm.onego.ru. Размер файла – не более 4 Мб.

- в каждой конкурсной заявке должны быть указаны ваши ФИО, возраст (для конкурсантов до 14 лет), контактный телефон и адрес электронной почты.

- один автор может представить на конкурс неограниченное количество фото.

Конкурс продлится до 15 марта 2018 года. Итоги будут подведены 20 марта 2018 года и опубликованы на сайтах kcm.onego.ru и kcm-kvartira.ru.

Победителю конкурса будет вручен ценный приз – планшет, активные и креативные участники получат приятные подарки от компании КСМ.

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