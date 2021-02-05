Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Уроженец Карелии, которому в 90-х отменили смертному казнь, убил заводчицу собак 2
05.02.2021 14:48
Перечислены автомобили, которыми больше всего довольны владельцы
05.02.2021 19:40
Жителям Карелии предписано во время массовых мероприятий носить маски даже на улице 7
05.02.2021 19:26
В субботу в Карелии подморозит
05.02.2021 17:00
Внедорожник в Петрозаводске пошел налево и устроил групповую аварию (ВИДЕО) 5
05.02.2021 15:07

Учебная комната появилась в "Мама-доме" в Петрозаводске

Новости. Общество
10:57, 06 Февраля 2021
фото: источник - Мама-дом/https://vk.com/mamadomfond
Загрузка...

Руководители социального центра "Мама-дом" благодарят всех, кто помог сделать мастерскую для обучения мам самозанятости.

В паблике "Мама-дом" сообщается, что у них в социальном центре появилась ещё одна красивая и очень нужная комната - мастерская для обучения мам самозанятости. "Благодарим всех, кто поддерживает работу социального центра", - написали руководители центра.

Напомним, что в социальном центре "Мама-дом" находят приют беременные женщины, матери с малолетними детьми, не имеющие жилья, без возможности работать в связи с кризисной ситуацией. Пострадавшие от насилия в семье, оставшиеся без поддержки близких.

Им помогают выйти из сложной ситуации юристы, соцработники и психологи, помогают оформить документы, найти работу, наладить отношения с родственниками, пережить кризис в домашней обстановке приюта временного прибывания.

Социальный центр "Мама-дом" состоит из консультационного центра и приюта. В консультационном центре женщины могут получить помощь юриста, психолога или соцработника. Гуманитарный склад работает ежедневно с 10 до 17 час. можно получить продуктовую помощь, детскую одежду, лекарства, коляски, детские кроватки, приданое для новорожденного малыша и другие необходимые вещи.

Для того чтобы обратиться за помощью в приют необходимо позвонить по тел: +79214602107.

Социальный центр "Мама-дом" - это единственный центр подобного формата в Карелии. Любая женщина из самого удаленного района, может получить помощь центра.

Если вы хотите помочь или сами нуждаетесь в поддержке, обращайтесь сюда.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска
31.01.2021, 14:42
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)
03.02.2021, 12:54
Сильные морозы возвращаются в Карелию
03.02.2021, 17:43
Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада (ФОТО)

Аналитика

05.02.2021 13:50
Политкухня
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме 1
На первое заседание рабочей группы по внесению изменений в Основной закон республики не пригласили ни общественников, ни журналистов.
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
03.02.2021 11:00
Ни нефтяного завода, ни морского порта 10
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2021 15:30
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 7
04.02.2021 14:54
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея – 2021": работа над созданием скульптур
04.02.2021 14:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»