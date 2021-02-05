Учебная комната появилась в "Мама-доме" в Петрозаводске

Руководители социального центра "Мама-дом" благодарят всех, кто помог сделать мастерскую для обучения мам самозанятости.

В паблике "Мама-дом" сообщается, что у них в социальном центре появилась ещё одна красивая и очень нужная комната - мастерская для обучения мам самозанятости. "Благодарим всех, кто поддерживает работу социального центра", - написали руководители центра.

Напомним, что в социальном центре "Мама-дом" находят приют беременные женщины, матери с малолетними детьми, не имеющие жилья, без возможности работать в связи с кризисной ситуацией. Пострадавшие от насилия в семье, оставшиеся без поддержки близких.

Им помогают выйти из сложной ситуации юристы, соцработники и психологи, помогают оформить документы, найти работу, наладить отношения с родственниками, пережить кризис в домашней обстановке приюта временного прибывания.

Социальный центр "Мама-дом" состоит из консультационного центра и приюта. В консультационном центре женщины могут получить помощь юриста, психолога или соцработника. Гуманитарный склад работает ежедневно с 10 до 17 час. можно получить продуктовую помощь, детскую одежду, лекарства, коляски, детские кроватки, приданое для новорожденного малыша и другие необходимые вещи.

Для того чтобы обратиться за помощью в приют необходимо позвонить по тел: +79214602107.

Социальный центр "Мама-дом" - это единственный центр подобного формата в Карелии. Любая женщина из самого удаленного района, может получить помощь центра.

Если вы хотите помочь или сами нуждаетесь в поддержке, обращайтесь сюда.