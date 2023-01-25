Учебник истории с упоминанием спецоперации обещают подготовить к марту

Новый учебник истории для старших классов будет готов в марте 2023 года.

Новый учебник истории для старших классов обещают подготовить к марту, он может появиться в школах с нового учебного года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.



23 декабря Кравцов говорил, что для создания единых учебников по истории России и всеобщей истории до конца 2022 года будет создана рабочая группа под руководством помощника президента Владимира Мединского.



По словам министра, в учебники включат начало специальной военной операции, вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и введение санкций против России.



Линейка новых учебников по истории (всеобщая история с пятого класса, история России с шестого класса) будет единой для всех школ.



Права будут принадлежать государству, а внедрение в СОШ может начаться сразу же, как только они будут утверждены.