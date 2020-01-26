Учения: как тушили пожар и спасали людей из торгового центра "КЕЙ" (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В здании торгового центра "КЕЙ" в Петрозаводске прошли пожарно-тактические занятия.

Как рассказали в региональном Управлении МЧС, по легенде в торговом центре произошло возгорание в одном из магазинов на втором этаже.

По информации администрации, после проведения эвакуации в здании осталось три человека. Для спасения людей и ликвидации возгорания были созданы три звена газодымозащитной службы.

После обнаружения пострадавших при помощи спасателей они были выведены наружу. Поиск очага условного пожара и его ликвидация прошли в кратчайшие сроки.

Во время учений было организовано взаимодействие с администрацией торгового центра.

По итогам учений цели были достигнуты в полном объеме, действия личного состава пожарно-спасательной части №1 Петрозаводска по тушению пожаров на объектах с массовым пребыванием людей оценили удовлетворительно.