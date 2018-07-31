Учения могут доставить неудобства жителям Карелии

В Петрозаводске и Пряжинском районе отработают мероприятия по противодействию терроризму.

С 1 по 10 августа территории Петрозаводска и Пряжинского района под руководством оперативного штаба в РК будет проводиться плановое антитеррористическое учение, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Карелии.

Его целью является отработка алгоритмов взаимодействия сил и средств, входящих в группировку оперативного штаба, при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий террористических актов на объектах массового пребывания людей.

Оперативный штаб информирует жителей Петрозаводска и Пряжинского района о возможных временных неудобствах, связанных с решением задач учения, и реализацией, в ходе его проведения, усиленных мер безопасности.