Ученики школы искусств выиграли стипендию от администрации Петрозаводска

Обладателями приза стали музыканты, которые всегда стараются участвовать во всероссийских и международных конкурсах.

Ученики и коллектив Детской школы искусств имени М. Балакирева стали обладателями стипендии администрации Петрозаводского городского округа.

Во время конкурсного отбора экспертная комиссия определила пятнадцать учащихся и два коллектива, набравших максимальное количество баллов за творческую активность, победы на всероссийских и международных конкурсах. Среди них петрозаводчанки Ариадна Мосихина и Анастасия Мурсалимова, которые занимаются по специальности «домра». Преподаватели юных домристок — заслуженный работник культуры Карелии Ирина Смирнова, концертмейстер Анна Климова.



Обладателем стипендии для коллектива стал Образцовый детский коллектив художественного творчества Республики Карелия «Детский театральный коллектив «ТИП-ТОП» и его руководитель Наталья Черная.