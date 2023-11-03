Ученица чалнинской школы выиграла миллион рублей

В международном детском центре «Артек» прошел финал всероссийского конкурса «Большая перемена».
Ученица чалнинской школы Ксения Берг стала победителем всероссийского конкурса «Большая Перемена» и получила миллион рублей на образование, сообщили власти Пряжинского район.
В международном детском центре «Артек» прошел финал всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 8-10 классов. В решающих конкурсных испытаниях участвовали полторы тысячи старшеклассников со всей России.
Но Ксения обошла всех, заняв первое место! — рассказали чиновники. — Благодарим наставника Ксении — Волкову Римму Алексеевну, маму — Берг Елену Геннадьевну».
В администрации района поздравили школьницу с большой победой.
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