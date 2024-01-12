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Ученые из Карелии нашли способ увеличить урожайность злаков на бедных почвах

Новости. Общество
08:20, 16 Января 2024
фото: © КарНЦ РАН

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Физиологи Карельского научного центра РАН изучили свойства известного вещества.

В Карельском научном центре РАН рассказали о работе с регуляторами роста семян зерновых злаков. Ученые, таким образом, подошли к решению вопроса увеличения продуктивности растений, выращиваемых на бедных по содержанию микроэлементах почвах.

Как напомнили в научном центре, дефицит микроэлементов, в том числе цинка и меди, негативно отражается на жизнедеятельности злаков и приводит к большим потерям урожая. В большинстве случаев проблема решается внесением большого количества минеральных удобрений, но такие меры могут привести к их концентрации до токсичного для растений, животных и человека уровня.

Физиологи растений КарНЦ РАН изучили влияние на рост пшеницы и ячменя салициловой кислоты — природного, экологически безопасного регулятора роста. Исследование было поддержано грантом РФ.

Выяснилось, что предпосевная обработка семян салициловой кислотой и опрыскивание ею растений в фазу кущения положительно влияют на физиологические процессы у злаков, что способствует повышению их урожайности. Однако более ярко выраженный эффект наблюдался после обработки семян. Результаты исследований карельских ученых были опубликованы в международном научном журналe Vegetos.

«Мы обнаружили, что обработка семян салициловой кислотой в дальнейшем в условиях дефицита цинка и меди способствует увеличению количества антиоксидантов в клетках растений, усилению фотосинтеза, повышению накопления надземной биомассы. Помимо этого, у злаков после обработки семян салициловой кислотой возрастают размеры колоса и количество семян в колосе», — рассказала Наталья Казнина, руководитель исследования, ведущий научный сотрудник лаборатории экологической физиологии растений Института биологии КарНЦ РАН.

В ходе исследований выяснилось также, что у растений, чьи семена были обработаны этим регулятором роста, отмечалось более высокое содержание цинка и меди в зерне, чем у растений без обработки.

«Таким образом, обработка семян злаков салициловой кислотой приводит к выраженному положительному эффекту: повышает устойчивость растений к дефициту цинка и меди, увеличивает их семенную продуктивность в этих условиях и способствует повышению содержания важных микроэлементов в зерне. Учитывая доступность и невысокую цену салициловой кислоты, мы можем рекомендовать аграриям использовать ее в качестве эффективного, экономически выгодного и безопасного реагента для повышения урожайности  злаков на почвах с низким содержанием цинка и меди как альтернативу внесению большого количества минеральных удобрений», — подытожила Наталья Казнина.

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