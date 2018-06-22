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Новости. Общество
22:00, 22 Июня 2018

Ученые нашли способ замедлить старение

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Чтобы замедлить процесс старения, необходимо "отключить" белок TXNIP.

К такому выводу пришли сотрудники Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге, сообщает портал EurekAlert!.

Как выяснила научная группа, TXNIP контролирует продолжительность жизни у человека и животных, а его избыток ускоряет процесс старения. Этот белок может нарушать баланс активных форм кислорода (АФК). Увеличение их количества приводит к старению организма. АФК также играют важную роль в функционировании иммунной системы. TXNIP же блокирует фермент TRX-1, который способен нейтрализовать избыток АФК.

Ученые решили проверить, увеличивается ли количество TXNIP в организме в процессе старения. Для этого они сравнили Т-лимфоциты добровольцев старше 55 лет с показателями пациентов в возрасте от 20 до 25 лет. Выяснилось, что клетки пожилых людей производят значительно больше TXNIP. Аналогичные выводы были получены после анализа других клеток и тканей человеческого организма, а также после исследования с участием плодовых мух, пишет РИА Новости.

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"Мухи, которые производили больше TXNIP, в среднем жили намного меньше, в то время как насекомые с меньшим количеством TXNIP жили дольше", - пояснила одна из авторов работы Тина Оберакер.

По словам ученых, исследование подтвердило, что TXNIP является ключевым регулятором процесса старения.

"Ученые нашли сотни генов, которые так или иначе связаны со старением. Но достаточно всего лишь "отключить" белок TXNIP, чтобы замедлить этот процесс", - заявил ведущий автор исследования Петер Краммер.

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