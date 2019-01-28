Ученые нашли связь между острой пищей и сексом

Специалисты из США проанализировали связь предпочтений человека в еде с его интимной жизнью.

Американские ученые задействовали в своем исследовании порядка 2 тысячи добровольцев. Респондентам предложили ответить на вопросы по поводу вкусовых пристрастий в еде и описать, насколько они активны и изобретательны в постели.

Как выяснилось, более активная интимная жизнь у любителей острой пищи. Секс у таких людей случается примерно пять раз в месяц, а поклонники более "спокойных" блюд наслаждаются постельными играми около трех раз в месяц, пишет издание "Актуальные новости".