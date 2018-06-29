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Новости. Общество
22:00, 29 Июня 2018

Ученые назвали допустимую дозу алкоголя

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Ученые определили "умеренную" дозу алкоголя для тех, кто не желает отказываться от него полностью.

Как пишет РИА Новости, соответствующее исследование опубликовано на портале Eurekalert.

Сотрудники Американской ассоциации кардиологов проанализировали данные о 4710 людях в возрасте от 18 до 45 лет, обратив внимание на то, как часто и в каком количестве они употребляют алкогольные напитки.

Выяснилось, что у мужчин, которые позволяли себе перебрать со спиртным, повышались кровяное давление и уровень холестерина, а у женщин наблюдался повышенный уровень сахара в крови. Отмечается, что при анализе данных учитывались как диета, так и физическая активность участников исследования.

В связи с этим специалисты определили сравнительно безопасную дозу алкоголя, чтобы минимизировать риски. Она составляет в среднем от одной до двух порций алкоголя для мужчин и одну порцию для женщин. При этом одна порция эквивалентна 350 граммам пива, 100 граммам вина или 40 граммам крепких спиртных напитков.

Ученые подтвердили, что алкоголь способствует развитию рака
При этом ученые подчеркнули, что наиболее предпочтительным является полный отказ от алкоголя.

В Минздраве призвали не верить данным о допустимой дозе алкоголя. Главный внештатный специалист-нарколог ведомства Евгений Брюн отметил, что алкоголь - это токсичное вещество и наносит вред организму даже в малых количествах.

По его словам, организм некоторых людей может плохо перерабатывать якобы допустимые дозы.

"Это касается и других продуктов, например фастфуда. Общая установка - любое токсическое вещество вредно для организма", - добавил он.

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