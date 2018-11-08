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Новости. Общество
23:30, 08 Ноября 2018
фото: SCANPIX

Ученые назвали фразу, от которой женщины и мужчины сходят с ума в постели

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Ученые назвали три слова, которые способны изменить секс.

Сексуальным партнерам необходимо говорить слова одобрения друг другу. Короткие, но очень важные фразы позволяют любовникам раскрепоститься и вселяют в них веру в свои силы, пишет "Пятый канал", ссылаясь на выводы американского исследования.

Социологи спросили у более двух тысяч мужчин и женщин, какие слова больше всего возбуждают их в постели.

Лидером в их рейтинге стала простая фраза: "Мне это нравится". Эти три слова одобрения нравятся 76% опрошенных. С ними согласились и психологи. Эксперты отметили, что проблема неуверенности проявляется в постели очень часто. А слова одобрения быстро разряжают обстановку.

Впрочем, нашлись и те, для кого слова в сексе играют не главную роль. Часть респондентов отметили, что им эту фразу могут заменить поцелуи и эмоции партнера.

 

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