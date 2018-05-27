Учёные назвали наиболее вредный вкус вейпа

Вкусовые химикаты, использующиеся для изготовления жидкости для вейпов, могут нанести серьёзный ущерб здоровью, предупреждают американские исследователи.

В ходе конференции Американского торакального общества Филипп Клапп из университета Северной Каролины назвал самый опасный вкус электронных сигарет. Выяснилось, что циннамальдегид, применяемый в качестве соединения для имитирования вкуса корицы, оказывает сильное негативное влияние на клетки ветровых труб, которые ведут к лёгким.

Ухудшается работа ресничек, которые очищают эти трубы от лишней слизи. Кроме того, химикат ослабляет иммунитет, делая его уязвимым к инфекциям лёгких, сообщает "Лайф".