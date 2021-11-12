Ученые назвали напиток, моментально снижающий артериальное давление

Ученые из Университета Западной Австралии раскрыли неожиданное свойство хорошо знакомого всем напитка.

Регулярное употребление черного чая помогает бороться с гипертонией, заявили ученые из Университета Западной Австралии. С результатами их исследования, опубликованнмиы в журнале American Journal of Clinical Nutrition, своих подписчиков ознакомило РИА Новости.

Специалисты изучили влияние этого популярного напитка на мужчин и женщин с повышенным систолическим артериальным давлением. Участники эксперимента выпивали по три чашки черного чая либо содержащего кофеин напитка без флавоноидов в день. Их показатели оценивали при поступлении, в первый день, а также через три и шесть месяцев.

Выяснилось, что чай в сравнении со вторым напитком оказывал большее воздействие на стабилизацию систолического и диастолического давления. Хотя днем изменения показателей были незначительными, ночью они снижались на десять процентов. Такой эффект проявился в первые же сутки эксперимента и сохранялся на протяжении полугода, при этом не зависел от изначального уровня артериального давления и частоты сердечных сокращений испытуемых.

«Результаты исследования показывают, что некий компонент черного чая, помимо кофеина, может влиять на скорость изменения артериального давления в ночное время», — подытожили авторы работы.