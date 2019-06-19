Ученые назвали опасные виды секса

Оказывается, секс не только приятное, но очень опасное занятие.

Американский Центр Контроля и Профилактики Заболеваний подсчитал, сколько людей умерли и получили травмы во время секса.

Поэтому, исключив возможность случайных травм, типа подвернутой лодыжки во время акробатического прыжка со шкафа в кровать, ученые вывели 6 самых потенциально опасных способов заняться сексом, пишет Maxim.

1. Самая опасная поза с точки зрения вероятности перелома пениса – коленно-локтевая поза.



2. Обычная миссионерская поза является причиной перелома пениса в 26% случаев.

3. Самоудовлетворение не приводит к слепоте и появлению волос на ладонях, а вот к перелому пениса или разрыву влагалища вполне может. При этом ученые приводят факты, что в восточных странах количество травм половых органов, полученных в результате мастурбации высоко.

4. Поза "женщина сверху" травмоопасна в первую очередь для мужчины. Перелом пениса – редко встречающееся повреждение, но именно на позу "наездницы" приходится 10% случаев перелома пениса.

5. Ученые выяснили, что секс-игрушки также очень опасны, особенно при богатом воображении и определенной смелости.

6. Оральный секс был назван одним из наименее опасных видов секса. По статистике количество травм, полученных во время минета или куннилингуса, ничтожно мало. Правда, ученые предупреждают, что попытки аутофелляции чреват травмами позвоночника.