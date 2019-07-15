Ученые назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток

Ученые из ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова Российской академии наук пришли к выводу, что в поддержании крепкого здоровья поможет безалкогольный напиток на основе топинамбура.

Топинамбур, или подсолнечник клубненосный, — многолетнее травянистое растение, также известное как "земляная груша", "иерусалимский артишок" и "бульва". Оно обладает универсальными лечебными свойствами, поэтому его используют при производстве лекарств для лечения сахарного диабета, ожирения, заболеваний почек и желудочно-кишечного тракта, сообщают специалисты, сообщает РИА Новости.

Кроме того, топинамбур содержит большое количество незаменимых аминокислот, витаминов группы В, полезных углеводов, аскорбиновую кислоту, β-каротин, а также минеральные вещества: кальций, железо, фосфор, хром, калий, магний, цинк и кремний.

В безалкогольные напитки на основе топинамбура также могут добавлять морковное, тыквенное, яблочное пюре, соки из персика, маракуйи и ананаса. Однако необходимо обращать внимание на состав: пюре из топинамбура там должно быть не менее 15-20 процентов.