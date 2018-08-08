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Новости. Общество
22:00, 08 Августа 2018

Ученые назвали положительное свойство стресса

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Ученые из Лондонского университетского колледжа выяснили, что в стрессовой ситуации человек лучше усваивает негативную информацию и сведения, которыми пренебрегает в обычной жизни.

Согласно статье исследователей, опубликованной в Journal of Neuroscience, в состоянии покоя люди лучше усваивают только позитивную информацию, пишут "Известия".

Ученые провели эксперимент с участием 35 человек, которых разделили на две группы. Первой группе предложили решить шесть математических задач за 30 секунд и выступить с докладом на незнакомую тему. Таким образом ученые создали стрессовую ситуацию для мозга.

Второй группе в это время дали несложные письменные упражнения.

В результате выяснилось, что те, кто испытывал стресс, лучше помнят то, что они делали, а также новую информацию. Кроме того, участники эксперимента, подвергшиеся воздействию стресса, смогли вспомнить негативные ситуации из прошлого.

При этом спокойные люди лучше усваивают положительную информацию. Они смогли вспомнить позитивные моменты.

Для того чтобы сделать окончательные выводы, ученые провели второй этап исследования с участием 28 пожарных.

Добровольцам дали аналогичные задания, и результаты были такими же.

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