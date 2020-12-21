Ученые назвали предвестник инсульта и сердечного приступа

Люди с разницей показателей артериального давления на левой и правой руках чаще подвержены инсульту и сердечным приступам.

Об этом говорится в статье, опубликованной группой ученых в журнале Hypertension, передает РИА Новости.

Эксперты проанализировали 24 исследования, в которых приняли участие 54 тысячи жителей разных континентов. Сравнивались показатели артериального давления, а также количество смертей, сердечных приступов и инсультов в течение десяти лет.

В результате исследователи обнаружили, что между разницей показателей давления на левой и правой руках и риском развития инсульта или сердечно-сосудистых заболеваний есть взаимосвязь. Выяснилось, что отличия, превышающие пять миллиметров ртутного столба, позволяют прогнозировать смертность от этих заболеваний, а разница даже в один миллиметр увеличивает риск развития инфаркта или инсульта на один процент. По мнению авторов исследования, это может помочь врачам в принятии решений при первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Если до этого пороговая разница между показателями давления на левой и правой руке составляла 15 миллиметров ртутного столба, то теперь, согласно выводам ученых, границей следует считать десять миллиметров.