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Ученые назвали привычку, укорачивающую жизнь на 28 лет

Новости. Общество
20:40, 11 Апреля 2021
фото: pixabay
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Привычку, укарачивающую жизнь почти на 30 лет, удалось найти после назвали исследования шведских ученых из Каролинского института.

Чтобы продлить жизнь на 28 лет, следует отказаться от употребления алкоголя. Такой способ назвали после исследования шведские ученые из Каролинского института, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал Express.

Специалисты на протяжении 20 лет наблюдали за здоровьем зависимых от алкоголя жителей Швеции, Дании и Финляндии. Выяснилось, что уровень смертности среди людей, имеющих пагубную привычку, был выше, чем среди остальных. В среднем продолжительность их жизни укорачивалась на 28 лет.

Отмечается, что спиртное даже в маленьких дозах негативно сказывается на здоровье внутренних органов, а также увеличивает риск возникновения онкологических, когнитивных, эректильных и репродуктивных расстройств.

Ранее ученые раскрыли, что степень опьянения зависит не только от количества выпитого, но и от индивидуальных особенностей. Например, у тех, кто ест много фруктов, этиловый спирт расщепляется быстрее из-за высокой активности специальных ферментов.

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