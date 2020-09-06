Ученые назвали самый несчастливый возраст человека

Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований (США) определили, в каком возрасте человек проживает самый несчастливый период в своей жизни.

Документ с материалами исследования размещен на сайте бюро, пишет penzainform.

Специалисты изучили данные из 132 стран. Людей разных возрастов просили оценить свой уровень удовлетворенности жизнью. Оказалось, что самый счастливый период в жизни человека приходится на 18-20 лет, затем ситуация ухудшается и достигает пика примерно в 47-48 лет. Отмечается, что у жителей развитых стран кризис наступает в 47 лет, в развивающихся государствах - в 48 лет и два месяца, а в России, Китае и Мексике - в 43 года. Такое состояние длится до 60 лет, после чего начинается подъем и в 70 лет люди вновь достигают наибольшего удовольствия от жизни.

Исследователи подчеркнули, что это зависит не от внешних факторов, а от биохимических процессов в организме и уровня гормонов.

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