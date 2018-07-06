Ученые объяснили, почему в летние месяцы хочется секса больше, чем в другое время года

Исследование провели специалисты Гарвардской школы здравоохранения и сотрудники госпиталя в Бостоне.

Ученые Гарвардской школы здравоохранения и сотрудники госпиталя в Бостоне объяснили, почему в летние месяцы человеку хочется секса больше, чем в другое время года.

Согласно результатам исследования, опубликованного Mixnews, либидо человека зависит от солнечного света и температуры воздуха.

Выработка серотонина в летние месяцы поднимает настроение и вызывает ощущение удовольствия.

Кроме того, летом либидо повышается и по естественным причинам, поскольку люди больше времени проводят на свежем воздухе.

При этом большое значение имеет и количество одежды на теле человека, считают исследователи, пишет РЕН.