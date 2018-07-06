23:30, 06 Июля 2018
Ученые объяснили, почему в летние месяцы хочется секса больше, чем в другое время года
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Исследование провели специалисты Гарвардской школы здравоохранения и сотрудники госпиталя в Бостоне.
Ученые Гарвардской школы здравоохранения и сотрудники госпиталя в Бостоне объяснили, почему в летние месяцы человеку хочется секса больше, чем в другое время года.
Согласно результатам исследования, опубликованного Mixnews, либидо человека зависит от солнечного света и температуры воздуха.
Выработка серотонина в летние месяцы поднимает настроение и вызывает ощущение удовольствия.
Кроме того, летом либидо повышается и по естественным причинам, поскольку люди больше времени проводят на свежем воздухе.
При этом большое значение имеет и количество одежды на теле человека, считают исследователи, пишет РЕН.
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