Ученые обнаружили сильнейшее природное успокоительное

Ученые из Университета Массачусетс-Лоуэлл выяснили, что регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 позволяет значительно снизить уровень стресса.

Как пишут "Известия", об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте университета.

По словам специалистов, омега-3 обладает сильным седативным эффектом — надолго успокаивает и позволяет избежать развития тяжелых депрессий. Также ненасыщенные жирные кислоты помогают снизить агрессию у детей, уверяют исследователи.

Кроме того, в ходе исследования было установлено и другое важное свойство кислот омега-3, которые, как оказалось, позволяют улучшить работу мозга и восстановить потерянные с годами внимание и память. Отмечается, что одними из лучших источников омега-3 являются морепродукты и льняные семечки.