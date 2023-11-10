Ученые обнаружили в Карелии место древнего мощного землетрясения

В республике может появиться еще одна особо охраняемая территория.

В Карелии может появиться еще одна особо охраняемая территория, сообщили в официальном паблике республики 12 ноября.

В Пудожском районе ученые обнаружили место древнего мощного землетрясения. О нагромождении больших гранитных блоков в долине реки Водлы им сообщили уроженцы поселка Кубово.





Как рассказали в сообществе, сотрудники Института геологии КарНЦ РАН утверждают, что подобные землетрясения происходили в Карелии в поздне- и послеледниковое время. Пример тому — гора Воттоваара и урочище Чертов стул.

Специалисты считают, что местность необходимо тщательно исследовать и придать ей статус особо охраняемой природной территории, отметили в источнике.

Напомним, недавно также в селе под Петрозаводском обнаружили стоянку древнего человека.