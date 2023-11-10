Ученые обнаружили в Карелии место древнего мощного землетрясения

В республике может появиться еще одна особо охраняемая территория.
В Карелии может появиться еще одна особо охраняемая территория, сообщили в официальном паблике республики 12 ноября.
В Пудожском районе ученые обнаружили место древнего мощного землетрясения. О нагромождении больших гранитных блоков в долине реки Водлы им сообщили уроженцы поселка Кубово.
Как рассказали в сообществе, сотрудники Института геологии КарНЦ РАН утверждают, что подобные землетрясения происходили в Карелии в поздне- и послеледниковое время. Пример тому — гора Воттоваара и урочище Чертов стул.
Специалисты считают, что местность необходимо тщательно исследовать и придать ей статус особо охраняемой природной территории, отметили в источнике.
Напомним, недавно также в селе под Петрозаводском обнаружили стоянку древнего человека.
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