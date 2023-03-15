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Ученые отправились на Белое море в Карелии, чтобы найти новые участки для форелеводов

Новости. Общество
09:26, 17 Марта 2023
фото: © Министерство экономического развития и промышленности Карелии

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Исследователи КарНЦ РАН разрабатывают модель, чтобы предложить новые районы для размещения форелеводческих хозяйств.

Исследователи из Карельского научного центра РАН разрабатывают математическую модель, которая поможет изучить изменения экосистем Белого моря и предложить новые районы для размещения форелевых хозяйств, а также будет полезна для решения вопросов, связанных с навигацией.

Проект получил гранты российского научного фонда и фонда венчурных инвестиций Карелии, сообщили в региональном Минсельхозе.

Научная команда под руководством кандидата географических наук, руководителя лаборатории географии и гидрологии Института водных проблем Севера Алексея Толстикова изучает термогидродинамику и биогеохимию Белого моря с помощью специально разработанной для этих целей математической модели.

«В численных экспериментах можно моделировать экосистемы Белого моря в любой момент времени: например, определить, какая была температура в определенном слое воды, какая соленость, как двигались водные массы. Работает это и для будущего: можно прогнозировать, что будет с экосистемами при изменении климата», - говорится в пресс-релизе министерства.

Экспедиции проводят, чтобы проверить точность модели. Сейчас ученые занимаются моделированием ледового режима: когда лед образуется, когда разрушается, где скапливается и как переносится. Модель движения настроена, ее сравнивают со спутниковыми снимками, изучают организмы, которые живут во льду: как они переносятся, взаимодействуют друг с другом в Белом море.

Для исследования нужно рассматривать лед в разных местах. Ученые уже побывали в устье реки Кемь, где встречаются речная и морская вода. Теперь работы будут проводить на мысе Картеш недалеко от Чупы, чтобы изучить чисто морской лед.

«Белое море – важный водный объект. Значительная часть Беломорско-Балтийского канала, включая выход в Белое море, проходит по территории Карелии. Созданные здесь рыбные хозяйства имеют большое значение для экономики республики. При выращивании форели предъявляются определенные требования к выбору участков водоема. Так, вода должна быть проточной и чистой, без вредных примесей», - сказано в сообщении Минсельхоза.

Содержание различных микроэлементов в среде способно изменить вкус форели, говорится в сообщении, поэтому важно избегать неблагоприятных районов и стремиться к поиску оптимальных для рыбы условий. С другой стороны, превышение биогенной нагрузки, связанной с выращиванием форели, само может негативно повлиять на водоем. Здесь необходим баланс, который можно учесть в модели, а процесс поиска подходящих участков сделать автоматизированным.

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