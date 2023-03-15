Ученые отправились на Белое море в Карелии, чтобы найти новые участки для форелеводов

Исследователи КарНЦ РАН разрабатывают модель, чтобы предложить новые районы для размещения форелеводческих хозяйств.

Исследователи из Карельского научного центра РАН разрабатывают математическую модель, которая поможет изучить изменения экосистем Белого моря и предложить новые районы для размещения форелевых хозяйств, а также будет полезна для решения вопросов, связанных с навигацией.



Проект получил гранты российского научного фонда и фонда венчурных инвестиций Карелии, сообщили в региональном Минсельхозе.



Научная команда под руководством кандидата географических наук, руководителя лаборатории географии и гидрологии Института водных проблем Севера Алексея Толстикова изучает термогидродинамику и биогеохимию Белого моря с помощью специально разработанной для этих целей математической модели.



«В численных экспериментах можно моделировать экосистемы Белого моря в любой момент времени: например, определить, какая была температура в определенном слое воды, какая соленость, как двигались водные массы. Работает это и для будущего: можно прогнозировать, что будет с экосистемами при изменении климата», - говорится в пресс-релизе министерства.



Экспедиции проводят, чтобы проверить точность модели. Сейчас ученые занимаются моделированием ледового режима: когда лед образуется, когда разрушается, где скапливается и как переносится. Модель движения настроена, ее сравнивают со спутниковыми снимками, изучают организмы, которые живут во льду: как они переносятся, взаимодействуют друг с другом в Белом море.



Для исследования нужно рассматривать лед в разных местах. Ученые уже побывали в устье реки Кемь, где встречаются речная и морская вода. Теперь работы будут проводить на мысе Картеш недалеко от Чупы, чтобы изучить чисто морской лед.



«Белое море – важный водный объект. Значительная часть Беломорско-Балтийского канала, включая выход в Белое море, проходит по территории Карелии. Созданные здесь рыбные хозяйства имеют большое значение для экономики республики. При выращивании форели предъявляются определенные требования к выбору участков водоема. Так, вода должна быть проточной и чистой, без вредных примесей», - сказано в сообщении Минсельхоза.



Содержание различных микроэлементов в среде способно изменить вкус форели, говорится в сообщении, поэтому важно избегать неблагоприятных районов и стремиться к поиску оптимальных для рыбы условий. С другой стороны, превышение биогенной нагрузки, связанной с выращиванием форели, само может негативно повлиять на водоем. Здесь необходим баланс, который можно учесть в модели, а процесс поиска подходящих участков сделать автоматизированным.