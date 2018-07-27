Ученые озаботились феноменом "летнего пениса"

Большинство мужчин замечают, что в теплое время года визуально увеличивается половой член.

Все дело в том, что специалисты подтвердили существование феномена "летнего пениса" у представителей сильного пола.

Чаще всего это поразительно заметно в жаркую погоду. Так, в это время мужской половой член становится вдвое больше. В свою очередь некоторые представительницы слабого пола слабо верят в возможность таких внезапных метаморфоз из-за изменения климатических условий. Однако медики подтверждают, что дело не в разыгравшейся мужской фантазии – половой орган за вправду может увеличиться, причем в некоторых случаях в несколько раз.

Жаркая погода заставляет кровеносные сосуды расширяться, что и придает пенису больший размер. Однако врачи подчеркивают, что увеличение полового члена в жару несущественно и временно. То же самое происходит с телом мужчины после того как он примет горячий душ или ванну. При этом утолщенный пенис не сделает его обладателя лучшим любовником, не позволит продлить половой акт и увеличить его частоту. пишет Znaj.