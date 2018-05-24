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Новости. Общество
23:30, 24 Мая 2018

Ученые приравняли просмотр фильмов для взрослых к наркотикам

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Увлечение "клубничкой" может убить любовь в отношениях с постоянным партнером.

Медики сделали вывод, что популярность порнографии в современном мире привела к психическим расстройствам у многих людей. Отдельные специалисты даже намерены приравнять мастурбацию к наркотикам.

В частности, ученые отмечают, что просмотр порнографии убивает любовь. В таком случае поклонники порно оказываются в зависимости, из-за чего обостряется ощущение одиночества. А частый просмотр такого контента может даже пробудить любовь к насилию и испортить сексуальную жизнь.

Недавнее исследование Brain activity in sex addiction mirrors that of drug addiction доказало, что порнозависимые люди имеют похожую реакцию центров удовольствия мозга с людьми, которые страдают алкоголизмом или наркоманией, пишет "Главком".

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