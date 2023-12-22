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Ученые раскрыли неожиданный эффект женских слез на мужчин

Новости. Общество
00:10, 23 Декабря 2023
фото: © wayhomestudio / Freepik

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Оказалось, что слезы частично блокируют определенный тип поведения.

Ученые Института науки Вейцмана в Израиле раскрыли, что слезы женщин содержат химические вещества, которые блокируют агрессию у мужчин. Результаты исследования, которые демонстрируют неожиданный эффект слез на активность мозга, приводит «Лента.ру» со ссылкой на журнал PLoS Biology. 

Известно, что агрессия самцов грызунов блокируется, когда они нюхают слезы самок. Чтобы посмотреть, существует ли подобная хемосигнализация у людей, ученые провели эксперимент с участием мужчин, которые играли в игру для двоих. При этом одного из игроков намеренно провоцировали на агрессивное поведение по отношению ко второму, который якобы жульничал. Испытуемых также подвергали воздействию женских слез или физиологического раствора.

У испытуемых была возможность отомстить другому игроку, заставив его потерять деньги. Однако после того, как мужчины понюхали женские слезы, агрессивное поведение, которое выражалось местью за нечестную игру, снизилось более чем на 40 процентов. Результаты магнитно-резонансной томографии выявили две области мозга — префронтальную кору и переднюю островковую долю, которые становились более активными при агрессии и уменьшали свою активность при воздействии слез.

Обнаружение этой связи между слезами, активностью мозга и агрессивным поведением означает, что социальная хемосигнализация является фактором, влияющим на человеческую агрессию, и присуща не только грызунам.

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