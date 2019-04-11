Ученые раскрыли секрет идеального секса

Ученые из университета штата Индиана провели исследование с участием 184 пар, которые жили вместе более 16 месяцев.

Как сообщает ToDay News, американские ученые заявили, что качественную интимную жизнь в паре может обеспечить крепкая дружба между ними.

В ходе исследования научные сотрудники расспрашивали молодых людей о том, что они наиболее ценят в близких отношениях с партнером. И ответ большинства из них – дружба.

Как оказалось, пары, отношения в которых начинались с дружбы, были больше всего удовлетворены своей сексуальной жизнью.

Итогом исследования стал вывод, что если мужчина и девушка связаны крепкой дружбой, то и свой секс они считают идеальным.