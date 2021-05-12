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Ученые раскрыли влияние коронавируса на потенцию

Новости. Общество
23:30, 12 Мая 2021
фото: pixabay.com / dimitrisvetsikas1969
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Ученые из Медицинской школы Миллера Университета Майами раскрыли влияние COVID-19 на потенцию.

Результаты исследования показали, что коронавирус сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции. Об этом сообщается в журнале World Journal of Menʼs Health, информирует Лента.ру.

Отмечается, что одним из последствий коронавирусной инфекции является эндотелиальная дисфункция. При таком состоянии нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, а питаемые ими ткани перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции. Согласно исследованию, подобная дисфункция кровеносных сосудов может привести к развитию импотенции у мужчин, переболевших COVID-19.

В исследовании приняли участие двое мужчин, переболевших коронавирусом: один из них был госпитализирован, а у другого были только легкие симптомы. Ученые собрали образцы ткани полового члена у них и еще у двоих мужчин, не инфицированных COVID-19, и проанализировали все пробы. Оказалось, что коронавирус присутствовал в тканях полового члена у обоих переболевших. У этих же пациентов были все признаки нарушения эндотелия. У здоровых мужчин из контрольной группы не было ни того, ни другого.

«Мужчины, у которых развивается инфекция COVID-19, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом вируса, и им следует обратиться к врачу, если у них появились соответствующие симптомы», — заявила доцент Университета Майами и директор программы репродуктивной урологии школы Миллера Ранджит Рамасами.

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