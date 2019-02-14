Ученые рассказали, как секс изменится в будущем

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В будущем, в связи с развитием технологий, секс-индустрия изменит восприятие сексуальной идентичности человека.
Как сообщает ToDay News Ufa, начинается эпоха людей, которые будут предпочитать технологические формы сексуального общения. Появилось даже обозначение для такого типа людей: "дигисексуалы".
Эти люди будут отдавать предпочтение секс-роботам и виртуальной реальности. Человек в качестве сексуального объекта им неинтересен. Пока лидирует виртуальная реальность, поскольку роботоиндустрия развивается медленно.
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