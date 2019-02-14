Ученые рассказали, как секс изменится в будущем

В будущем, в связи с развитием технологий, секс-индустрия изменит восприятие сексуальной идентичности человека.

Как сообщает ToDay News Ufa, начинается эпоха людей, которые будут предпочитать технологические формы сексуального общения. Появилось даже обозначение для такого типа людей: "дигисексуалы".

Эти люди будут отдавать предпочтение секс-роботам и виртуальной реальности. Человек в качестве сексуального объекта им неинтересен. Пока лидирует виртуальная реальность, поскольку роботоиндустрия развивается медленно.