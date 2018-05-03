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Новости. Общество
22:00, 03 Мая 2018

Ученые рассказали, когда люди смогут победить рак и старение

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Через десять лет возможно создание клеток, неуязвимых к вирусам, раку, старению, радиации и замерзанию, заявили ведущие генетики из Genome Project.

Свои утверждения ученые подкрепляют опытом над клеткой бактерии кишечной палочки. По словам специалистов, над геномом бактерии было проделано 321 изменение, после чего клетка стала невосприимчивой к вирусам. Однако, отмечают генетики, чтобы перепрограммировать геном растения или млекопитающего, потребуется больше усилий.

"Перепрограммирование каждого белка в человеческом гене, например, потребует 400 тысяч изменений", - уточнил профессор Гарвардской медицинской школы Джорд Черч в интервью порталу Stat.

Он добавил, что из двадцати тысяч человеческих генов необходимо удалить лишние кодоны (единицы генетического кода).

При этом ученые выразили уверенность, что желаемых результатов можно будет добиться уже через десять лет. Кроме того, по словам генетиков, человеческие гены можно будет запрограммировать таким образом, чтобы люди стали невосприимчивыми к радиации, старению и холоду. Также возможно значительное сокращение рисков возникновения рака, пишет РИА Новости.

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